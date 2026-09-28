Засчитывается ли декретный отпуск в отработку по распределению?
- 28.09.2026, 20:40
Объяснили в Минтруда.
«Внучка - молодой специалист, недавно приступила к работе. Если она уйдет в декрет, это будет засчитано как отработка после университета?» - спросила у «АиФ» жительница Могилева.
Да. Как разъяснили в Минтруда и соцзащиты, период отпуска по уходу за ребенком засчитывается в срок обязательной отработки.
Также в этот срок включаются периоды военной службы по призыву или по контракту, службы в резерве и альтернативной службы.