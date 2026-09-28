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Засчитывается ли декретный отпуск в отработку по распределению?

  • 28.09.2026, 20:40
Засчитывается ли декретный отпуск в отработку по распределению?

Объяснили в Минтруда.

«Внучка - молодой специалист, недавно приступила к работе. Если она уйдет в декрет, это будет засчитано как отработка после университета?» - спросила у «АиФ» жительница Могилева.

Да. Как разъяснили в Минтруда и соцзащиты, период отпуска по уходу за ребенком засчитывается в срок обязательной отработки.

Также в этот срок включаются периоды военной службы по призыву или по контракту, службы в резерве и альтернативной службы.

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