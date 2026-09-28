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В Сеть попала интересная головоломка

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  • 28.09.2026, 21:21
  • 2,806
В Сеть попала интересная головоломка

Какое число пропущено?

Числовой ряд может выглядеть совершенно предсказуемым, пока в нем не появляется пропуск. В этот момент привычная последовательность превращается в небольшую логическую задачу: нужно установить связь между числами, понять принцип их расположения и проверить, подходит ли найденное правило ко всему ряду, пишет «Вокруг света».

Иногда решение находится почти сразу, а иногда приходится рассматривать несколько возможных вариантов, прежде чем обнаружится единственный подходящий.

В этом тесте вам предстоит определить, какое число пропущено в каждом ряду. Не торопитесь смотреть на варианты ответа — сначала попробуйте самостоятельно восстановить закономерность.

Название теста отсылает к популярному представлению о «левополушарном» типе мышления, связанном с логикой, последовательностью и анализом числовой информации. Однако подобные задания не измеряют работу конкретного полушария мозга: при их решении участвует комплекс различных когнитивных процессов.

Так какое число пропущено? Свой ответ напишите в комментариях.

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