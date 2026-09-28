Зеленский: Россия фактически уже начала дополнительную мобилизацию

Зеленский: Россия фактически уже начала дополнительную мобилизацию3
- 28.09.2026, 21:46
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Президент Украины рассказал о результатах доклада разведки.
Россия фактически уже приступила к проведению дополнительной мобилизации. Кремль увеличивает количество людей, которых набирает в армию разными методами.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава украинского государства рассказал о результатах доклада ГУР МО Украины по мероприятиям, которые страна-агрессор планирует дальше.
«Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию - они увеличивают количество людей, которых набирают разными методами. Планируют увеличивать и привлечение иностранцев», - сказал украинский президент.
Зеленский отметил важность того, чтобы правительства стран, из которых РФ привлекает солдат, противодействовали этому. Он добавил, что Украина проинформирует об этом каждого из них.
«У нас есть и новые данные по привлечению в Россию военных из Северной Кореи: сейчас на российской территории находятся более 8 тысяч северокорейских военных. Дополнительно готовится развертывание контингента еще плюс 10 тысяч - их отбирают для прохождения подготовки и последующего перекидывания в Россию», - отметил глава украинского государства.