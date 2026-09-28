«Мадяр»: Четыре страны НАТО тайно создают силы БПЛА 28.09.2026, 22:08

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Роберт «Мадяр» Бровди

По образцу Украины.

Четыре страны НАТО тайно начали создание собственных сил беспилотных систем по украинскому образцу, хотя сам Альянс остается слабым игроком из-за внутренних политических разногласий.

Об этом в интервью изданию The Telegraph заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди, подчеркнув неподготовленность Запада к прямому столкновению с Россией.

Военный командующий подчеркнул, что в Альянсе всегда будут существовать политические фигуры, которые ограничивают способность блока сдерживать угрозы со стороны Кремля. По его мнению, пророссийские влияния в отдельных странах-членах напрямую наносят ущерб оборонному потенциалу Запада.

- В НАТО всегда будут свои «Орбаны». Сегодня это Фицо, который утверждает, что НАТО провоцирует Россию на продолжение войны с Украиной уже четыре года. Завтра это будут какие-то немецкие или французские влияния, или любая другая повестка дня, которая сейчас циркулирует в политических кругах стран-членов НАТО, – высказался «Мадяр».

Он заявил, что война в Украине дала России полигон для создания одной из самых мощных армий в мире. При этом Запад рискует столкнуться с этим противником в состоянии полной неподготовленности.

«В начале войны весь мир сначала улыбался, а потом смеялся над идеей, что армия Путина является второй по силе в мире. Скажу вам: время для шуток прошло. У меня есть риторический вопрос к генералам НАТО: вы абсолютно уверены, что сможете с этим справиться? Отвечать не нужно», – отметил командующий Силами беспилотных систем ВСУ.

Командующий привел в пример Великобританию, где в июле объявили о создании рабочей группы для ускорения внедрения военных дронов. Однако после смены руководства в Лондоне эти важные оборонные планы были отложены.

- В Великобритании сменилось правительство, процессы замедлились и изменили направление, и снова теряется время, хотя у Великобритании есть все возможности стать здесь главным поставщиком, – рассказал «Мадяр».

Несмотря на это, несколько европейских партнеров уже предпринимают практические шаги на основе украинского опыта. По словам Бровди, в настоящее время четыре страны НАТО непублично создают архитектуру собственных беспилотных систем. «Я полностью это поддерживаю. Сначала сделай, потом говори. Иначе ты окажешься в ситуации, как в Великобритании», – подытожил он.

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