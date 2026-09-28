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«Мадяр»: Четыре страны НАТО тайно создают силы БПЛА

  • 28.09.2026, 22:08
  • 1,726
«Мадяр»: Четыре страны НАТО тайно создают силы БПЛА
Роберт «Мадяр» Бровди

По образцу Украины.

Четыре страны НАТО тайно начали создание собственных сил беспилотных систем по украинскому образцу, хотя сам Альянс остается слабым игроком из-за внутренних политических разногласий.

Об этом в интервью изданию The Telegraph заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди, подчеркнув неподготовленность Запада к прямому столкновению с Россией.

Военный командующий подчеркнул, что в Альянсе всегда будут существовать политические фигуры, которые ограничивают способность блока сдерживать угрозы со стороны Кремля. По его мнению, пророссийские влияния в отдельных странах-членах напрямую наносят ущерб оборонному потенциалу Запада.

- В НАТО всегда будут свои «Орбаны». Сегодня это Фицо, который утверждает, что НАТО провоцирует Россию на продолжение войны с Украиной уже четыре года. Завтра это будут какие-то немецкие или французские влияния, или любая другая повестка дня, которая сейчас циркулирует в политических кругах стран-членов НАТО, – высказался «Мадяр».

Он заявил, что война в Украине дала России полигон для создания одной из самых мощных армий в мире. При этом Запад рискует столкнуться с этим противником в состоянии полной неподготовленности.

«В начале войны весь мир сначала улыбался, а потом смеялся над идеей, что армия Путина является второй по силе в мире. Скажу вам: время для шуток прошло. У меня есть риторический вопрос к генералам НАТО: вы абсолютно уверены, что сможете с этим справиться? Отвечать не нужно», – отметил командующий Силами беспилотных систем ВСУ.

Командующий привел в пример Великобританию, где в июле объявили о создании рабочей группы для ускорения внедрения военных дронов. Однако после смены руководства в Лондоне эти важные оборонные планы были отложены.

- В Великобритании сменилось правительство, процессы замедлились и изменили направление, и снова теряется время, хотя у Великобритании есть все возможности стать здесь главным поставщиком, – рассказал «Мадяр».

Несмотря на это, несколько европейских партнеров уже предпринимают практические шаги на основе украинского опыта. По словам Бровди, в настоящее время четыре страны НАТО непублично создают архитектуру собственных беспилотных систем. «Я полностью это поддерживаю. Сначала сделай, потом говори. Иначе ты окажешься в ситуации, как в Великобритании», – подытожил он.

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