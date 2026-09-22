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«Новую любовницу Путина» снова отстранили от международных турниров

  • 22.09.2026, 2:44
  • 1,310
«Новую любовницу Путина» снова отстранили от международных турниров
Владимир Путин и Камила Валиева
Фото: ТАСС

С «нейтральностью» у фигуристки Камилы Валиевой снова не сложилось.

Российская фигуристка Камила Валиева впервые публично отреагировала на лишение ее так называемого нейтрального статуса, что привело к полному отстранению от международных соревнований. По словам спортсменки, сейчас она вместе с юристами работает над решением проблемы, пишет OBOZ.UA.

Об этом Валиева, которая отбыла дисквалификацию за употребление допинга, рассказала в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Представительница страны-агрессорки также дала понять, что считает санкции в отношении себя несправедливыми.

Камила Валиева
Фото: Telegram

«Юристы работают. Мы будем бороться за свои права», – сказала Валиева, которая накануне провально выступила на контрольных прокатах сборной России в Москве.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

Владимир Путин и Камила Валиева
Фото: РИА Новости
Камила Валиева
Фото: Getty Images

В феврале 2024-го Камила Валиева появилась на церемонии открытия турнира «Игры Будущего» в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище «новая любовница Путина».

Владимир Путин и Камила Валиева
Фото: ТАСС
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