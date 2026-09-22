Украинцы создали новый дрон-перехватчик, который разгоняется до 416 км/ч
- 22.09.2026, 3:31
Беспилотник готов к поставке в вооруженные силы.
Компания «Влучник» завершила внутренние испытания украинского зенитного дрона-перехватчика «Зорелит v5». Он, в частности, предназначен для борьбы с реактивными ударными БПЛА. Об этом «Милитарному» сообщили представители компании.
Заявленная максимальная скорость перехватчика составляет 416 км/ч, а максимальная дальность полета на одном заряде - до 47 км. При крейсерской скорости около 200 км/ч дрон способен оставаться в воздухе ориентировочно 17 минут. Конструкция аппарата предусматривает установку боевой части весом от 300 до 600 граммов.