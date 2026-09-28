При Путине Россия потеряла почти половину своих школ

При Путине Россия потеряла почти половину своих школ4
- 28.09.2026, 15:24
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Оставшиеся превращаются в «фабрики послушания».
За 25 лет число школ в России сократилось примерно на 45 процентов. В 2000 году их насчитывалось около 68 800, а в 2025/26 учебном году — 37 900. При этом число детей школьного возраста за тот же период уменьшилось лишь примерно на 13,5 процента, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).
Особенно сильно изменения затронули сельскую местность: число государственных школ там сократилось примерно с 45 тысяч до 21 тысячи. Одной из причин стала система финансирования по количеству учеников. Небольшие школы получали меньше средств, после чего их объединяли с более крупными учреждениями или закрывали.
Такая политика ударила не только по образованию. Исследования связывают исчезновение школ с дальнейшим оттоком молодежи из сел. Закрытие школы может стать одним из факторов, после которого семьи перебираются в города.
Параллельно российские школы получили гораздо более идеологизированную программу. С 2022 года в них проходят обязательные еженедельные занятия «Разговоры о важном», посвященные в том числе так называемым традиционным ценностям и официальной версии войны против Украины.
С 2023 года Минпросвещения России вводит единые учебники истории. В Amnesty International заявили, что российская школьная система превращается в «фабрики послушания», а учебные материалы оправдывают российскую агрессию и подавляют независимое мышление.
«Русские учебники представляют единую картину истории», — говорится в докладе Amnesty. По оценке организации, школьников все активнее учат воспринимать государственную версию событий как единственно допустимую.