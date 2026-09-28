Оккупанты сдавались целыми подразделениями: ВСУ применили новую тактику 16 28.09.2026, 15:16

13,728

Операция «Вивальди» вышла на оперативный уровень.

Наступление Сил обороны Украины на Лиманском направлении важно не только освобождением территорий, но и тем, как это происходило. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты в батальоне «Айдар», директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

«Даже то, что уже удалось достичь конкретно в ходе операции „Вивальди", – это уже не тактический уровень, но и не стратегический. Это то, что называется оперативным уровнем. То есть на оперативном уровне инициатива уже перехвачена. И это важно, но гораздо важнее то, как это произошло. Фактически произошла отработка новых методов», – сказал Дикий.

Он добавил, что речь идет о новой реформе украинской армии под командованием Михаила Драпатого, Андрея Билецкого и Дениса Прокопенко («Редиса»), которая уже начала давать результат.

«Наша армия отработала совершенно новую тактику в условиях нынешней войны с обширной зоной боевых действий, в условиях войны с зоной инфильтрации, с широким использованием дронов. И эта новая тактика оказалась очень эффективной. Причем там было задействовано все: начиная с того, что совершенно по-другому происходит взаимодействие между подразделениями, и заканчивая тем, что совершенно по-другому расставлены приоритеты – на каком этапе какую глубину обороны противника поражают», – пояснил Дикий.

Эксперт отметил, что в этой операции фактически не было классических штурмовых действий:

«Сначала было очень грамотное вынесение вражеских тылов, фактически отрезание врага от его собственного тыла. Без входа туда, исключительно дистанционно. После этого последовали волны дронов, приспособленных для различных задач. И только после этого на освобожденные от врага территории входили штурмовики.

То есть они вообще не штурмовали врагов. Врагов сначала вытесняли дистанционно, а дальше заходили уже зачищать территории. Это на самом деле очень важно, потому что это масштабируется».

Ранее аналитики DeepState сообщили о новых результатах работы Сил обороны в районе Лимана в ходе операции «Вивальди». В частности, сообщается об освобождении сразу трех населенных пунктов – Ридкодуба, Нового и Катериновки.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, комментируя эту операцию, отметил, что в ходе нее Силы обороны, в частности, взяли в плен более 250 российских оккупантов. По его словам, в плен сдавались целые подразделения захватчиков в полном составе, включая офицеров, пилотов и артиллеристов. Он также подчеркнул, что эта операция продолжается и в дальнейшем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com