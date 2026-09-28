Россиянин о белорусах: Я понял, что они очень сильно от нас отличаются 19 28.09.2026, 15:17

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В чем разница?

Россиянин erik_belekov долгое время считал нашу страну регионом РФ. Но, побывав в Беларуси, изменил свое мнение.

«Лет 10 назад я не знал, где находится Беларусь, — пишет он. — Думал, что это какой-то регион РФ. Был юн и плох в географии.

Пожил в Беларуси и понял, что белорусы очень сильно отличаются от россиян. Никакого шовинизма, добрые, милые, красивые, спокойные, умные, интеллигентные, светлая энергетика.

А если начать говорить об их девушках и женщинах, не смогу остановиться, лучше не начинать (в хорошем смысле). Страна эльфов».

Многие пользователи удивились «знаниям» автора поста, но отметили, что белорусы совершенно по-другому ведут себя, когда оскорбляют их или их страну. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— На вашей родине в школе не учатся?

— Россия в выборы влезла, войска ввела и с мирной земли пошли танки на Киев. В самой Беларуси лезете драться, мусорите. Не дай бог никому таких соседей.

— Спасибо вам за такие добрые слова и привет из Беларуси.

— Эльфы с дубинками.

— Попробуйте написать «Белоруссия», многое узнаете про эльфов с прекрасной энергетикой.

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