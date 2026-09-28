В Польше открыли сбор для белорусского таксиста, пострадавшего при нападении 28.09.2026, 12:13

2,640

После удара у мужчины резко ухудшилось зрение.

«Суполка беларусаў у Уроцлаве» открыла сбор средств в поддержку белорусского таксиста, который пострадал во время нападения.

Мужчина получил удар в область правого виска. После случившегося у него значительно ухудшилось зрение на правый глаз.

Во время обследования врачи заподозрили катаракту. Пока это не окончательный диагноз. Примерно через месяц пострадавшему необходимо пройти повторную консультацию офтальмолога. Только после следующих обследований станет понятно, какое лечение ему потребуется.

Собранные средства пойдут на дальнейшую диагностику, лечение, лекарства, новые очки и другие расходы, связанные с последствиями нападения.

Помочь пострадавшему можно здесь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com