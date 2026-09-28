В Польше открыли сбор для белорусского таксиста, пострадавшего при нападении
- 28.09.2026, 12:13
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После удара у мужчины резко ухудшилось зрение.
«Суполка беларусаў у Уроцлаве» открыла сбор средств в поддержку белорусского таксиста, который пострадал во время нападения.
Мужчина получил удар в область правого виска. После случившегося у него значительно ухудшилось зрение на правый глаз.
Во время обследования врачи заподозрили катаракту. Пока это не окончательный диагноз. Примерно через месяц пострадавшему необходимо пройти повторную консультацию офтальмолога. Только после следующих обследований станет понятно, какое лечение ему потребуется.
Собранные средства пойдут на дальнейшую диагностику, лечение, лекарства, новые очки и другие расходы, связанные с последствиями нападения.
Помочь пострадавшему можно здесь.