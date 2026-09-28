Европа хочет поставить Россию на место за гибридные атаки 5 28.09.2026, 12:46

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Ответ должен быть ощутимым.

Страны Евросоюза обсуждают новый механизм совместного ответа на российские гибридные атаки, которые не подпадают под условия для применения статьи 5 НАТО. Об этом, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

В Брюсселе предлагают создать специальный протокол, который позволит координировать действия стран ЕС после диверсий, кибератак, поджогов и атак беспилотников. Речь идет о мерах, которые могли бы применяться быстрее и согласованнее, чем существующие процедуры.

«Если мы столкнемся с гибридной войной, нам потребуется гибридная оборона», — заявил еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюус.

По данным FT, европейские страны связывают с Москвой целый ряд инцидентов этого года. Среди них попытка атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Халле, подрыв железнодорожной инфраструктуры в Польше, поджоги складов и предприятий и кибератаки.

При этом внутри ЕС опасаются, что новый механизм может создать параллельную систему принятия решений и осложнить взаимодействие с НАТО. Некоторые дипломаты также сомневаются, насколько эффективным окажется еще один европейский протокол.

Кубилиус считает, что ответ на действия Москвы должен быть ощутимым. «Россия должна знать, что ответы будут, и они могут быть болезненными», — сказал он.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что европейские механизмы безопасности не соответствуют новой реальности. По ее словам, растущая угроза требует от ЕС большей готовности к коллективным действиям.

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