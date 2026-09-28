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Европа хочет поставить Россию на место за гибридные атаки

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  • 28.09.2026, 12:46
  • 2,578
Европа хочет поставить Россию на место за гибридные атаки

Ответ должен быть ощутимым.

Страны Евросоюза обсуждают новый механизм совместного ответа на российские гибридные атаки, которые не подпадают под условия для применения статьи 5 НАТО. Об этом, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

В Брюсселе предлагают создать специальный протокол, который позволит координировать действия стран ЕС после диверсий, кибератак, поджогов и атак беспилотников. Речь идет о мерах, которые могли бы применяться быстрее и согласованнее, чем существующие процедуры.

«Если мы столкнемся с гибридной войной, нам потребуется гибридная оборона», — заявил еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюус.

По данным FT, европейские страны связывают с Москвой целый ряд инцидентов этого года. Среди них попытка атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Халле, подрыв железнодорожной инфраструктуры в Польше, поджоги складов и предприятий и кибератаки.

При этом внутри ЕС опасаются, что новый механизм может создать параллельную систему принятия решений и осложнить взаимодействие с НАТО. Некоторые дипломаты также сомневаются, насколько эффективным окажется еще один европейский протокол.

Кубилиус считает, что ответ на действия Москвы должен быть ощутимым. «Россия должна знать, что ответы будут, и они могут быть болезненными», — сказал он.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что европейские механизмы безопасности не соответствуют новой реальности. По ее словам, растущая угроза требует от ЕС большей готовности к коллективным действиям.

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