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Украинские «Призраки» атаковали российский мост, три катера и самолет

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  • 28.09.2026, 12:59
  • 2,912
Украинские «Призраки» атаковали российский мост, три катера и самолет
Иллюстративное фото

Эффектное видео от ГУР.

Операторы дронов спецподразделения «Призраки» Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удары по ряду важных и дорогостоящих военных объектов российской армии, сообщает пресс-служба ГУР.

Под удар украинских защитников попали:

учебно-боевой реактивный самолет Л-39 «Альбатрос»;

железнодорожный мост через Северо-Крымский канал во временно оккупированном Крыму;

скоростной патрульный катер «Мангуст», штурмовой катер БК-10, транспортно-десантный катер БК-16;

сразу девять башен связи;

две радиолокационные станции «Каста-2Е», РЛС «Небо-У» и мобильная двухкоординатная радиолокационная станция «Терек».

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