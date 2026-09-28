Украинские «Призраки» атаковали российский мост, три катера и самолет

Украинские «Призраки» атаковали российский мост, три катера и самолет1
- 28.09.2026, 12:59
- 2,912
Эффектное видео от ГУР.
Операторы дронов спецподразделения «Призраки» Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удары по ряду важных и дорогостоящих военных объектов российской армии, сообщает пресс-служба ГУР.
Под удар украинских защитников попали:
учебно-боевой реактивный самолет Л-39 «Альбатрос»;
железнодорожный мост через Северо-Крымский канал во временно оккупированном Крыму;
скоростной патрульный катер «Мангуст», штурмовой катер БК-10, транспортно-десантный катер БК-16;
сразу девять башен связи;
две радиолокационные станции «Каста-2Е», РЛС «Небо-У» и мобильная двухкоординатная радиолокационная станция «Терек».