В России пустили «под нож» ключевые проекты здравоохранения 2 28.09.2026, 13:08

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Деньги понадобились для войны против Украины.

Российские власти провели радикальный секвестр финансирования системы здравоохранения, чтобы уменьшить растущий дефицит бюджета, который тратит более 40% всех денег на войну с Украиной.

8 из 11 ключевых федеральных проектов по развитию медицины столкнулись с сокращением расходов в этом году, причем по некоторым траты были урезаны в разы, подсчитали аналитики Cursor на основании данных Минфина РФ.

В частности, проект модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которого планировалось отстроить и отремонтировать тысячи ветхих поликлиник в регионах, потерял 52% денег: в сводной бюджетной росписи на 1 сентября на него заложено 59,1 млрд рублей против 122,47 млрд годом ранее.

Федпроект «онкологические заболевания», в рамках которого планировали закупку оборудования для региональных диспансеров и лекарств для раковых пациентов, сократили более чем втрое — с 148,46 млрд рублей до 44,9 млрд.

Проект «развитие федеральных медицинских организаций», который предполагал развитие национальных центров на базе ведущих клиник, потерял 38% финансирования: он получает 16,16 млрд рублей против прошлогодних 26,05 млрд.

Проект по медицинской реабилитации, востребованный в том числе инвалидами войны, лишился каждого четвертого рубля: на него заложено 13,69 млрд рублей вместо 18,29 млрд. На 4%, до 11,35 млрд рублей, были урезаны расходы на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На 15%, до 0,61 млрд рублей, сократилось финансирование проекта «медицинские кадры», на 17%, до 0,53 млрд — проекта «здоровье для каждого».

Без изменений остались расходы на проект по борьбе с гепатитом С (4,5 млрд рублей), незначительно выросли расходы на борьбу с сахарным диабетом (+2%, 9,54 млрд рублей).

Единственным федпроектом, получившим серьезную прибавку, стала национальная цифровая платформа «Здоровье». Она задумана как единая база медицинских данных о каждом гражданине, информацию из которой смогут получать военкоматы и силовые структуры. Расходы на проект увеличились на 35%, до 6,48 млрд рублей.

Деньги остро нужны казне для оплаты военных расходов, которые в этом году на 4-5 триллиона рублей могут превысить запланированные уровни. За первую половину года по оборонным статьям, включая секретные и смежные, бюджет потратил рекордные 10,687 трлн рублей — 44% всех расходов и 57% всех собранных налогов. По сравнению с прошлым годом аппетиты «военной машины» увеличились на 30%, а если сравнивать с довоенным 2021-м — более чем в 5 раз.

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