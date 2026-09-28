«Вы морковь на космической станции выращиваете?» 9 28.09.2026, 13:28

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иллюстративное фото

Белорусские овощи стоят дороже, чем фрукты, привезенные с другого континента.

Минчанин zarkovskiipavel рассказал о стоимости моркови и помидоров в ближайшем магазине.

«Каждый раз, когда захожу в минский супермаркет, мой экономический компас ломается окончательно, — пишет она. — Лежат бананы из Эквадора, которые плыли через океан на сухогрузе, летели самолетом, проходили таможню и санитарный контроль — условные пять рублей за кило. Рядом лежит родная белорусская морковь или помидор, выращенные в теплице под Минском в тридцати километрах от магазина — 11 рублей за кило. Вы их там на космической станции выращиваете?»

Белорусы привели примеры цен на овощи в магазинах страны. Сайт Charter97.org публикует некоторые комментарии:

— Цены на помидоры — от 6 до 18 рублей за килограмм. Так и с остальным.

— Каждую помидорку лично поливает академик под классическую музыку? В стране, где сельское хозяйство возведено в культ, местный салат из огурцов и зелени по себестоимости начинает догонять стейк из мраморной говядины.

— Помидор розовый, Беларусь 3,5 рубля. Да, всякие черри дорогие, но не все они из Беларуси.

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