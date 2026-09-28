закрыть
28 сентября 2026, понедельник, 21:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Вы морковь на космической станции выращиваете?»

9
  • 28.09.2026, 13:28
  • 2,392
«Вы морковь на космической станции выращиваете?»
иллюстративное фото

Белорусские овощи стоят дороже, чем фрукты, привезенные с другого континента.

Минчанин zarkovskiipavel рассказал о стоимости моркови и помидоров в ближайшем магазине.

«Каждый раз, когда захожу в минский супермаркет, мой экономический компас ломается окончательно, — пишет она. — Лежат бананы из Эквадора, которые плыли через океан на сухогрузе, летели самолетом, проходили таможню и санитарный контроль — условные пять рублей за кило. Рядом лежит родная белорусская морковь или помидор, выращенные в теплице под Минском в тридцати километрах от магазина — 11 рублей за кило. Вы их там на космической станции выращиваете?»

Белорусы привели примеры цен на овощи в магазинах страны. Сайт Charter97.org публикует некоторые комментарии:

— Цены на помидоры — от 6 до 18 рублей за килограмм. Так и с остальным.

— Каждую помидорку лично поливает академик под классическую музыку? В стране, где сельское хозяйство возведено в культ, местный салат из огурцов и зелени по себестоимости начинает догонять стейк из мраморной говядины.

— Помидор розовый, Беларусь 3,5 рубля. Да, всякие черри дорогие, но не все они из Беларуси.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров