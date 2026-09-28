Скандальный российский генерал Лапин получил «теплое место» 28.09.2026, 14:10

1,760

Александр Лапин

Военный, проваливший оборону Курской области, назначен вице-премьером Татарстана.

Бывший командующий группировками войск «Центр» и «Север», российский генерал-полковник Александр Лапин, прославившийся громкими военными провалами в ходе войны с Украиной, станет вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету. Он уточнил, что Лапин будет курировать новое подразделение правительства региона по вопросам поддержки участников «СВО» и их семей, пишет The Moscow Times.

До сентября 2025 года Лапин служил в Вооружённых силах России, откуда был уволен. В 2022 году генерал возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр», которая участвовала во вторжении России в Украину с севера. В сентябре того же года в результате контрнаступления украинских войск группировка под руководством Лапина была выбита из Харьковской области. В 2024 году генерал отвечал за оборону Курской области, часть которой перешла под контроль ВСУ в ходе наступления. Вернуть территорию российским войскам удалось только в конце апреля 2025 года — спустя девять месяцев тяжёлых боёв и с привлечением северокорейских подразделений.

Также во главе группировки войск «Север» Лапин в мае 2024-го начал наступление в Харьковской области, которое не привело к заявленным российским командованием целям. Лапин подвергался резкой критике, в частности со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, называвшем его «бездарем, которого покрывают наверху руководители в Генштабе». Кадыров также требовал разжаловать генерала до рядового после отступления российских войск из Лимана.

Помимо прочего, в должности командующего Центральным военным округом Лапин лично наградил своего сына Дениса, командира 1-го гвардейского танкового полка, участвовавшего в провальном наступлении на Чернигов и Сумы. Сюжет о награждении военных, среди которых был сын Лапина, выпустил телеканал Минобороны РФ «Звезда». При этом украинская разведка перехватила переговоры, из которых следовало, что подразделение понесло серьёзные потери.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com