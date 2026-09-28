Скандальный российский генерал Лапин получил «теплое место»
- 28.09.2026, 14:10
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Военный, проваливший оборону Курской области, назначен вице-премьером Татарстана.
Бывший командующий группировками войск «Центр» и «Север», российский генерал-полковник Александр Лапин, прославившийся громкими военными провалами в ходе войны с Украиной, станет вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету. Он уточнил, что Лапин будет курировать новое подразделение правительства региона по вопросам поддержки участников «СВО» и их семей, пишет The Moscow Times.
До сентября 2025 года Лапин служил в Вооружённых силах России, откуда был уволен. В 2022 году генерал возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр», которая участвовала во вторжении России в Украину с севера. В сентябре того же года в результате контрнаступления украинских войск группировка под руководством Лапина была выбита из Харьковской области. В 2024 году генерал отвечал за оборону Курской области, часть которой перешла под контроль ВСУ в ходе наступления. Вернуть территорию российским войскам удалось только в конце апреля 2025 года — спустя девять месяцев тяжёлых боёв и с привлечением северокорейских подразделений.
Также во главе группировки войск «Север» Лапин в мае 2024-го начал наступление в Харьковской области, которое не привело к заявленным российским командованием целям. Лапин подвергался резкой критике, в частности со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, называвшем его «бездарем, которого покрывают наверху руководители в Генштабе». Кадыров также требовал разжаловать генерала до рядового после отступления российских войск из Лимана.
Помимо прочего, в должности командующего Центральным военным округом Лапин лично наградил своего сына Дениса, командира 1-го гвардейского танкового полка, участвовавшего в провальном наступлении на Чернигов и Сумы. Сюжет о награждении военных, среди которых был сын Лапина, выпустил телеканал Минобороны РФ «Звезда». При этом украинская разведка перехватила переговоры, из которых следовало, что подразделение понесло серьёзные потери.