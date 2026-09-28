Российский дрон поразил здание Национальной академии наук Украины в Киеве

Российский дрон поразил здание Национальной академии наук Украины в Киеве3
- 28.09.2026, 14:46
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На верхних этажах начался пожар.
В Киеве продолжается российская атака реактивными дронами. Один из беспилотников попал в здание Национальной академии наук Украины на Владимирской улице, пишет УНИАН.
Как видно на видео, публикуемых в социальных сетях, горят крыша здания и верхний этаж. В небо поднимается большой черный дым. Также виден пылающий огонь. Судя по видео, у окон третьего этажа стоят люди, которые, очевидно, заблокированы в здании из-за пожара.
Неподалеку находится посольство Германии в Украине на улице Богдана Хмельницкого.
По данным Киевской городской военной администрации, в Шевченковском районе столицы БПЛА попал в нежилое здание. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Соответствующие службы направляются на место происшествия.
Как стало известно в 14:14 из сообщения КГВА, к сожалению, подтвердилась информация о гибели женщины в результате вражеского удара в Шевченковском районе.