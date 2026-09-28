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Российский дрон поразил здание Национальной академии наук Украины в Киеве

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  • 28.09.2026, 14:46
  • 2,816
Российский дрон поразил здание Национальной академии наук Украины в Киеве

На верхних этажах начался пожар.

В Киеве продолжается российская атака реактивными дронами. Один из беспилотников попал в здание Национальной академии наук Украины на Владимирской улице, пишет УНИАН.

Как видно на видео, публикуемых в социальных сетях, горят крыша здания и верхний этаж. В небо поднимается большой черный дым. Также виден пылающий огонь. Судя по видео, у окон третьего этажа стоят люди, которые, очевидно, заблокированы в здании из-за пожара.

Неподалеку находится посольство Германии в Украине на улице Богдана Хмельницкого.

По данным Киевской городской военной администрации, в Шевченковском районе столицы БПЛА попал в нежилое здание. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Соответствующие службы направляются на место происшествия.

Как стало известно в 14:14 из сообщения КГВА, к сожалению, подтвердилась информация о гибели женщины в результате вражеского удара в Шевченковском районе.

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