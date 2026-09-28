Дроны СБУ атаковали сразу четыре нефтебазы в РФ 1 28.09.2026, 14:23

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На объектах в Краснодарском крае вспыхнули пожары.

Этой ночью Служба безопасности Украины нанесла успешные удары по четырем нефтебазам в Краснодарском крае Российской Федерации.

Как сообщил пресс-центр СБУ, это важные элементы топливной инфраструктуры, обеспечивающие хранение и поставку нефтепродуктов для армии РФ.

В частности, беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили нефтебазы «Эдельвейс-95» и «Дин-Юг-Ойл» в станице Новотитаровской. Там зафиксированы два отдельных очага возгорания.

Также отмечается, что нанесен удар по нефтебазе «Лукойл-Югнефтепродукт» в станице Павловской. На объекте бушует пожар.

В спецслужбе сообщили, что ещё один успешный удар был нанесён по нефтебазе «Ангелинская» в станице Старонижестеблиевской, где также продолжается пожар.

«СБУ продолжает наносить удары по объектам в российском тылу, которые работают на войну против Украины. Вывод из строя нефтебаз затрудняет логистику топлива для нужд российских войск. Эти удары также являются ответом СБУ на террористические атаки врага по украинским городам и гражданской инфраструктуре», – говорится в сообщении.

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