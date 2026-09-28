ВСУ ликвидировали чемпиона Европы, ставшего оккупантом 7 28.09.2026, 14:24

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Сослан Гаглоев

«Штангист» погиб на войне в Украине.

Силы обороны Украины ликвидировали российского оккупанта Сослана Гаглоева – чемпиона Европы по тяжелой атлетике среди юниоров. Спортсмен пошел на войну добровольцем и имел позывной «Штангист».

О его гибели 26 сентября сообщил Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте», передает unian.net.

Сослан Гаглоев родился 20 мая 1989 года. На спортивных соревнованиях он представлял Владикавказ в Северной Осетии.

В 2008 году Гаглоев стал чемпионом Европы среди юниоров по тяжелой атлетике. Через год на чемпионате мира среди юниоров он завоевал малую бронзовую медаль в рывке и занял четвертое место в общем зачете.

Также в 2009 году спортсмен завоевал бронзу и малую серебряную медаль в толчке на чемпионате Европы среди юниоров.

У Гаглоева был и ряд других спортивных достижений. В 2007 году он стал чемпионом России среди юношей до 18 лет, а в 2010 году – чемпионом Молодежной Спартакиады России. В 2011 и 2012 годах завоевал серебряную и бронзовую медали чемпионата России среди спортсменов в возрасте до 24 лет.

После завершения спортивной карьеры Сослан Гаглоев работал тренером по тяжелой атлетике в петербургском Училище олимпийского резерва № 2.

Российские пропагандисты утверждают, что Гаглоев добровольно ушел на войну против Украины. На фронте у него был позывной «Штангист». В то же время российская сторона пока не сообщает, когда именно и при каких обстоятельствах Сослан Гаглоев был ликвидирован.

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