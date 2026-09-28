Белорус в Польше одержал победу в «деле Дублина» 28.09.2026, 10:05

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Фото: Рауль Дюк / Белсат

Суд отменил решение о передаче бывшего политзаключенного в Литву.

Алесь Папкович уехал в Польшу сразу после освобождения из беларусской колонии в июне 2024 года. На тот момент быстро сделать удалось только литовскую визу, однако по ней бывший политзаключенный сразу поехал в Польшу, где подался на международную защиту. В отношении беларуса, однако, применили Дублинский регламент, позволяющий стране Евросоюза передать рассмотрение прошение о международной защите в первую страну въезда или ту, которая выдала визу. Миграционный орган Польши постановил, что прошение Алеся о защите должна рассматривать Литва, с визой которой он въехал в страну, передает «Белсат».

Бывший политзаключенный не согласился с таким решением, так как в Польше живут оба его брата – старший и младший. Старший с семьей уже имеют международную защиту. Младший приехал совсем недавно – он тоже политзаключенный, был освобожден в группе 123 политзаключенных 13 января 2025 года и вывезен в Украину. Молодой человек также подался на международную защиту.

Алесь также приложил к жалобе медицинское заключение о том, что его нынешнее психологическое состояние, вызванное пережитыми в Беларуси пытками, не позволяет безопасно переехать в другую страну, и что ему нужна постоянная поддержка семьи. Совет по делам беженцев посчитал это аргумент неубедительным.

Суд, однако, встал на сторону беларуса, и обратил внимание на то, что Совет по делам беженцев недостаточно внимательно отнесся к жизненной ситуации Папковича и рассмотрел его дело с нарушениями. В результате суд отменил решения в обеих инстанциях о приостановлении рассмотрения заявления Алеся Папковича о международной защите и передаче его Литве. Постановление пока не вступило в законную силу. Совет по делам беженцев может в течение 30 дней подать апелляцию.

«Позитивные эмоции, хотя дело до конца еще не закончено, но сегодня я очень польщен, так как все решилось в мою пользу. Надеюсь, что и дальше так будет, ведь здесь демократическая страна, и все понимают, что это гуманитарная ситуация. Я хочу поблагодарить людей, которые пришли, я очень рад и благодарен. Такая поддержка – это очень важно. Я благодарен также польской стороне», – поделился своими впечатлениями от заседания бывший политзаключенный.

Поддержать Папковича в суде пришли около 20–25 человек. Среди них были польский политик, депутат Европарламента, глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска и директор Офиса евродепутата Ирена Данильченко.

Малгожата Госевска встречалась с руководителем Управления по делам иностранцев, вскоре должна встретиться также с председателем Совета по делам беженцев, «чтобы никогда больше не доходило до таких абсурдных решений».

«Перед нами еще очередные дела, так как эти три, в которых я участвовала – не единственные. Администрация польского государства ссылается на Дублин, не обращая внимание на индивидуальные ситуации, не вникая в страдания человека, которого это касается и в то, что в Польше у этих людей уже есть семьи, опора, или, например, врач, который является психологической поддержкой. Поэтому мы боремся, чтобы чиновники польского государства наконец поняли, к чему они были призваны», – резюмировала Госевска.

Алесю Папковичу 35 лет. Он провел в беларусской тюрьме почти 2 года. Был задержан 2 сентября 2022 года и приговорен к 2 годам колонии по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Мужчина полностью отбыл свой срок и вышел на свободу 10 июня 2024 года.

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