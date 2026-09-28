Названа причина смерти известного критика Сергея Соседова

Названа причина смерти известного критика Сергея Соседова14
- 28.09.2026, 9:46
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Ему было 58 лет.
Российский музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов умер в результате тяжелой травмы головы и кровоизлияния в мозг, пишет Msk1.ru со ссылкой на организатора фестиваля «Жемчужина Дальнего Востока» Виктора Беззубова.
Соседов умер 23 сентября в якутском городе Нерюнгри, куда приехал для участия в фестивале «Жемчужина Дальнего Востока» в качестве члена жюри. Ему было 58 лет.
Организатор мероприятия Виктор Беззубов сообщил, что близким уже выдали заключение о смерти.
«Результаты экспертизы: травма головы, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг», — сообщил он.
Ранее мать Соседова рассказала, что ее сын получил травму головы в отеле в Якутии:
«В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали скорую, на операции умер. Ужас какой-то».
Тело критика собираются отправить из Нерюнгри в понедельник, 28 сентября. Дата похорон пока неизвестна.
У Соседова не было ни жены, ни детей. Он получил известность в конце 1990-х — начале 2000-х годов как один из самых резких и эпатажных судей музыкального проекта «Акулы пера». С 2020 года выступал в качестве постоянного члена жюри музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». Также вел проект «За гранью», был членом жюри шоу «X-Фактор Беларусь».