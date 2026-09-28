Названа причина смерти известного критика Сергея Соседова 14 28.09.2026, 9:46

15,320

Сергей Соседов

Ему было 58 лет.

Российский музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов умер в результате тяжелой травмы головы и кровоизлияния в мозг, пишет Msk1.ru со ссылкой на организатора фестиваля «Жемчужина Дальнего Востока» Виктора Беззубова.

Соседов умер 23 сентября в якутском городе Нерюнгри, куда приехал для участия в фестивале «Жемчужина Дальнего Востока» в качестве члена жюри. Ему было 58 лет.

Организатор мероприятия Виктор Беззубов сообщил, что близким уже выдали заключение о смерти.

«Результаты экспертизы: травма головы, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг», — сообщил он.

Ранее мать Соседова рассказала, что ее сын получил травму головы в отеле в Якутии:

«В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали скорую, на операции умер. Ужас какой-то».

Тело критика собираются отправить из Нерюнгри в понедельник, 28 сентября. Дата похорон пока неизвестна.

У Соседова не было ни жены, ни детей. Он получил известность в конце 1990-х — начале 2000-х годов как один из самых резких и эпатажных судей музыкального проекта «Акулы пера». С 2020 года выступал в качестве постоянного члена жюри музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». Также вел проект «За гранью», был членом жюри шоу «X-Фактор Беларусь».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com