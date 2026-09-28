«Путин чуть не проговорился, что произойдет в РФ в ближайшие два месяца» 3 28.09.2026, 9:35

8,448

Диктатор волнуется из-за «ситуации внутри России».

Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что за словами Путина о том, что поездка на саммит в Китай 18 ноября будет зависеть от ситуации в России, кроется информация о событиях, которые могут произойти до этой даты. Своим мнением он поделился со зрителями YouTube-канала.

Блогер задался риторическим вопросом: «Это интересное заявление. Помните, что 18 ноября в Китае пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества? Путин собирался туда ехать, но с Трампом встречаться не намерен, а хочет увидеться с Си Цзиньпином. Об этом шла речь, и вдруг выяснилось, что нет. Он говорит: „Поездка на саммит будет зависеть от ситуации внутри России". Вот тут мне стало интересно. Впервые за последние несколько месяцев Путин меня заинтересовал. Что значит „будет зависеть от ситуации внутри России"?»

«Путин сказал, что все будет зависеть от ситуации внутри России. А что может произойти в России за эти два месяца? Интересно. Вот с этого места поподробнее. Почему журналисты не расспросили, что случится внутри России через два месяца? Может, у них окончательно закончится бензин? Ноябрь. Замерзнет Москва, останется без электроэнергии, если обещанная нам баллистика туда прилетит? Что он имел в виду, сказав, что все будет зависеть от ситуации внутри России? Что там такое произойдет? У них же „все стабильно". Тогда что не так?» — отметил Шейтельман.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com