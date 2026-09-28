«Свободу Беларуси»: в Щецине прошла акция солидарности с политзаключенными 28.09.2026, 9:42

Узников совести в Беларуси больше, чем известно правозащитникам.

Акция солидарности прошла в центре польского Щецина в воскресенье, 27 сентября. Ее участники развернули бело-красно-белые флаги и скандировали «Жыве Беларусь!», «Свободу Беларуси!», «Свободу политзаключенным».

Узников совести в Беларуси больше, чем известно правозащитникам, напомнили организаторы акции.

«Репрессии в Беларуси не прекратятся, пока режим удерживает власть, - рассказали они телеграм-каналу «Баста!». - Каждый день приходят новости о новых политзаключенных, задержанных за «оскорбление Лукашенко», «содействие экстремистской организации» или «государственную измену». При этом нет ни точных данных о количестве судебных процессов по «политическим» делам, ни достоверной информации о вынесенных приговорах. И дело здесь не в том, что ситуация в Беларуси изменилась к лучшему, а в том, что все подобные сведения по возможности засекречиваются.

Мы убеждены: репрессии закончатся, когда режим утратит власть. Беларусь станет свободной и демократической страной».

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