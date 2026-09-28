«Такого не было в истории»: роботы ВСУ громят оккупантов гранатометами

«Такого не было в истории»: роботы ВСУ громят оккупантов гранатометами3
- 28.09.2026, 11:06
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Новые подробности операции «Вивальди».
Стали известны новые подробности масштабной операции «Вивальди», роли в ней подразделения NC-13 3-го армейского корпуса ВСУ.
Военнослужащие ВСУ усовершенствовали наземные роботизированные комплексы, установив на них по два гранатомета Bullspike, использовав их в локальных операциях «Рязанский сахар», «Чипок», «Облога Вейко» и «Читанка».
Как показано на видео, опубликованном на аккаунте 3-го армейского корпуса ВСУ в соцсети X, НРК атаковали вражеские позиции, ликвидировали личный состав, уничтожали объекты, а также осуществляли самоподрыв в случае необходимости.
«Подобную тактику в истории войны еще не применял никто», — подчеркнули в публикации. На видеозаписи можно заметить, что управление роботами осуществлялось из безопасного штаба, в котором находилась команда подразделения.
Роботи з гранатометами розбирають позиції ворога: нова тактика під час «Вівальді»!— Третій армійський корпус (@ab3army) September 27, 2026
В ході наступальної операції Третього армійського корпусу бійці першого в світі підрозділу ударних НРК «NC13» модернізували наземні дрони-камікадзе і застосували новітню тактику ураження.
НРК,… pic.twitter.com/876axCOTky