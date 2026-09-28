ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае после слов Трампа

ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае после слов Трампа9
- 28.09.2026, 8:09
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Глава Белого дома якобы просил Зеленского не бить по российской нефтянке.
Президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами отметил, что рост цен на энергоносители вызван не только проблемами на Ближнем Востоке.
«Это скорее проблема России — Украина и Россия воюют друг с другом. И Украина взрывает нефтеперерабатывающие заводы в России, потому что там перерабатывается много нефти», — заявил он.
По словам Трампа, он обсудил эту ситуацию с Владимиром Зеленским. «Я сказал ему: «Вам нужно поменьше атаковать нефтеперерабатывающие заводы». Он ответил: «Ну, наверное, так и сделаем». Хорошо».
Стоит отметить, что в ночь на 28 сентября жители станицы Новотитаровской в Краснодарском крае РФ сообщили о пролётах беспилотников и многочисленных взрывах.
Издание выяснило, что в результате налёта возник пожар на нефтебазе краснодарской компании «Эдельвейс-95», которая занимается торговлей нефтепродуктами.
Официально власти пока не сообщали об атаке.