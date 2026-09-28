Рубль на качелях: чего ждать белорусам 1 Анастасия Лузгина

28.09.2026, 9:37

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На курс продолжают влиять внешние факторы и геополитические вызовы.

Белорусский рубль завершает сентябрь на фоне сохраняющейся внешней неопределенности. На курс национальной валюты влияют динамика российского рубля, ситуация на нефтяном рынке и другие факторы, при этом в краткосрочной перспективе ожидается умеренная динамика белорусского рубля к доллару и сохранение более слабого евро.

С 21 по 28 сентября 2026 года произошли следующие изменения курсов иностранных валют и валютной корзины к белорусскому рублю:

стоимость корзины валют осталась без изменений и составила 0,175 (бел. руб.);

доллар США незначительно укрепился к рублю (+0,14%) и равнялся 3,0276 (бел. руб. за 1 долл. США);

евро снизился на 0,66% и составил 3,4487 (бел. руб. за 1 евро);

курс российского рубля девальвировал на 0,12% и равнялся 3,5914 (бел. руб. за 100 рос. руб.);

китайский юань снизился на 0,1% и составил 4,5145 (бел. руб. за 10 юаней).

Внешние факторы определяют динамику рубля

В течение четвертой недели сентября наблюдалась неустойчивая динамика белорусского рубля. Если еще 22–23 сентября рубль укреплялся к доллару, то 24–25 сентября последовало его ослабление. 28 сентября Национальный банк снова повысил курс рубля к американской валюте.

На курс национальной валюты продолжают влиять внешние факторы и геополитические вызовы. Во многом это происходит опосредованно через колебания российского рубля. Российская валюта, в свою очередь, сильно зависит от ситуации во внешней торговле и ожидаемых поступлений от нефтяных контрактов. Хотя спрос на иностранную валюту в России остается высоким, сохранение высоких цен на ноябрьские фьючерсные контракты на нефть в результате продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке поддерживают рубль и препятствует его ускоренному ослаблению в ближайшие месяцы.

В текущем моменте на курс российской валюты положительно влияет также приближающийся налоговый период. Экспортеры более активно продают валюту для оплаты налогов, повышая предложение на валютном рынке.

В среднесрочной перспективе курс на снижение

Обновленный прогноз по развитию ситуации на валютном рынке опубликовало Минэкономразвития в рамках предоставления прогноза социально-экономического развития на 2027 год и на плановый период 2028–2029 гг. Он позволяет проанализировать ожидаемую динамику курса российского рубля в ближайшие годы. Согласно официальным данным средний курс российского рубля будет постепенно девальвировать по отношению к доллару США. Более ускоренное снижение курса в размере около 10% прогнозируется в 2027 году.

Среднегодовой курс российского рубля может опуститься с 79,5 рубля за доллар США в 2026 году до 87,4 рублей в 2027 году. Затем девальвация замедлится и в 2029 году средний курс российского рубля к доллару составит 96 рублей. Номинальная девальвация российского рубля должна происходить на фоне снижения среднегодовых цен на нефть с $85–86 за баррель в 2026 году до $ 66 за баррель в 2029 году. Одновременно прогнозируется сокращение размера дисконта на нефть марки Urals с $ 25 за баррель в 2026 году до $ 15 в 2029 году.

Номинальная девальвация российского рубля будет стимулировать аналогичную динамику курса к доллару США и белорусского рубля. В то же время интенсивность снижения курса белорусского рубля при достаточном предложении иностранной валюты на внутреннем валютном рынке может быть на несколько процентных пунктов меньше ослабления российской валюты.

Евро под давлением

Ослабление евро к белорусскому рублю третью неделю подряд фиксируется на фоне снижения курса европейской валюты к доллару. Этому способствуют несколько факторов. Во-первых, на прошедшей неделе стоимость дизельного топлива в Европе достигла максимальных значений на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможном приостановлении экспорта дизтоплива. Это ухудшает ожидания инвесторов относительно устойчивости европейской экономики.

Во-вторых, ужесточение денежно-кредитной политики США удерживает привлекательность американской валюты для инвесторов. В-третьих, дополнительным ослабляющим фактором для европейской валюты стали заявления Дональда Трампа о возможном введении масштабных пошлин на европейские товары или полном прекращении торговли с Евросоюзом в случае реализации проекта по принятию Канады в качестве первого ассоциированного члена ЕС.

Краткосрочный прогноз: на предстоящей неделе (с 28 сентября по 5 октября) курс белорусского рубля к доллару США может колебаться в диапазоне 3–3,06 рубля за доллар США.

Анастасия Лузгина, «Белсат»

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