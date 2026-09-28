Украина идет на нестандартные решения 3 28.09.2026, 8:00

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Объекты инфраструктуры переносят под землю.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что из-за постоянных российских ударов по дата-центрам в Киеве сохраняется угроза потери доступа к интернету. По его словам, на этом фоне правительство готовится к наиболее сложному сценарию развития событий. Об этом глава правительства рассказал в интервью ТСН, комментируя начавшиеся массированные российские атаки на телекоммуникационную инфраструктуру.

Корецкий подчеркнул, что угроза для критической инфраструктуры будет сохраняться до завершения полномасштабной войны. При этом, чтобы защитить оборудование, Кабмин использует различные подходы, в том числе идет на нестандартные меры. Часть объектов переносят под землю, другие размещают в облачных хранилищах или физически перемещают за границу. По словам премьера, универсального способа защиты не существует. В зависимости от ситуации правительство может сочетать все три метода одновременно.

«Во-первых, защищаем. Во-вторых, есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то – в облаке, что-то – за рубежом, что-то – в смешанном варианте, а что-то – все три варианта одновременно», – подчеркнул Корецкий.

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