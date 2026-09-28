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Россияне ударили КАБами по многоэтажке в Харькове

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  • 28.09.2026, 7:39
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Россияне ударили КАБами по многоэтажке в Харькове

Среди пострадавших много детей.

Утром россияне нанесли удары КАБами по украинскому Харькову, поразив многоэтажный дом. Уже известно о более чем 20 пострадавших, среди них много детей, пишет unian.net.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, около 4 часов утра россияне нанесли удары по двум районам города – Киевскому и Салтовскому. В Салтовском районе КАБ попал в многоквартирный дом.

Терехов сообщил, что вражеский удар пришелся на второй этаж многоквартирного жилого дома. Зафиксировано разрушение второго и третьего этажей. Число пострадавших быстро растет – сначала было известно о 9 раненых, а уже через час их число возросло до двух десятков.

К 7.30 утра по Минску известно о 22 пострадавших, среди них 8 детей.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, 12-летний и 8-летний мальчики госпитализированы.

3-летняя девочка, 9-летний мальчик, 7-летняя девочка, 10-летний мальчик, 15-летняя девушка и 10-летний мальчик получили медицинскую помощь на месте.

Он также показал фото поврежденного дома – на снимках видно, что в квартирах разрушены стены, выбиты окна.

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