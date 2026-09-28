Калийный блеф 7 28.09.2026, 12:00

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Четыре причины, почему трамповско-белорусское сотрудничество по калию не имеет будущего.

Главной темой предыдущей недели стали калийные удобрения, которые США начали закупать у Беларуси. Инициатор сделки - Дональд Трамп, который не скрывает, что новый поставщик ему нужен, чтобы потеснить канадский ресурс. Или, по крайней мере, заставить своих несговорчивых соседей сбросить цены, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Сбросить так, чтобы фермеры, которые подняли вопрос о подорожавших из-за трамповских 10%-пошлин удобрений, опять его полюбили.

Вопросом на вопрос не красиво отвечать, но назовите хотя бы один из крупных экономических проектов, который анонсировал Трамп, и который у него получился?

C экономической точки зрения идея заменить канадский калий на белорусский, по меньшей мере в краткосрочном и среднесрочном периодах, выглядит тоже сомнительной.

И вот по меньшей мере четыре причины, почему.

Первая: таких объемов, чтобы прямо здесь и сейчас полностью и даже частично заместить канадский калий у «Беларуськалия» просто нет.

США сами себя обеспечивают примерно 10 процентами калия, остальные 15 млн тонн импортируют.

Канадские шахты Саскачевана Nutrien и Mosaic формируют 80% американского импорта. Это около 12 млн тонн.

И это примерно весь объем экспорта «Беларуськалия» за 2025 год (11,9 млн тонн). И его нет для США. Лукашенко не лукавит - все объемы законтрактованы.

И да. Нежин - это белый калий, а не розовый гранулированный, под которое заточено американское сельское хозяйство.

Вторая причина: сделка выглядит как PR-акция для Дональда Трампа, а Беларусь может потерять годами наработанные и проверенные рынки.

Чтобы помочь Трампу приструнить канадцев даже не по полной, а на половину и даже на треть, Беларуси придется аккумулировать ресурс. И, соответственно, кого-то бросать.

Крупнейшими покупателями белорусского калия являются Китай, Индия, Индонезия, прочие страны Юго-Восточной Азии. Чтобы выйти на эти рынки, наладить контакты с местными властями и импортерами, «Беларуськалию», МКК, потом БКК понадобились десятилетия.

И вот сейчас уйти с этих рынков ради обещаний Трампа своим фермерам? Чтобы помочь ему наказать Канаду, которая не захотела стать 51 штатом, а хочет быть ассоциированным членом Евросоюза?

Через пару лет в США выборы и Трамп больше не будет президентом. Его преемник по-прежнему будет хотеть наказать Канаду? И как, если не будет, тогда новое руководство США отнесется к санкциям против белорусского калия?

А вот вернуться на утраченные рынки вне США будет очень сложно. Это не только потеря доверия, но и занявшие опустевшую нишу конкуренты.

В Минске должны прогнозировать это. 30 тыс. тонн, как сейчас, 700 тыс. тонн, как до санкций – это ладно. Но педалировать и наращивать поставки никто не будет. Как и разбрасываться объемами и проверенными клиентами.

Тем более есть третья причина: и это цена.

Сообщается, что первые 30 тыс. тонн белорусского хлорида калия прибудут в Нью-Орлеан в октябре.

Не сообщается самое важное - по какой цене, на каких условиях.

США сняли санкции с российского калия спустя два месяца как их ввели – в апреле 2022 года. И сегодня Россия - второй после Канады поставщик на американский рынок. У нее 12% импорта или 1,8 млн тонн.

Запасов калия у России больше, чем в Беларуси. У нее Бронка и Усть-Луга и отлаженная логистика. Так почему Трамп обращается не к ней, а к Минску?

А скорее всего потому, что россияне не согласны работать по тем возможно очень демпинговым ценам, которые должны выбить с рынка канадцев. Россияне, как и канадцы, в первую очередь хотят зарабатывать на этом маржинальном рынке.

И здесь есть четвертая причина: все калийщики - больше партнеры, чем конкуренты.

Калийный рынок из-за уникальности продукта - это олигополистический рынок. Главные производители на нем – а это канадцы, россияне и белорусы - ради сохранения выгодной отпускной цены, в первую очередь партнеры и только во вторую - конкуренты.

Зайдя с демпингом на рынок США, белорусы рискуют получить демпинг от канадцев. В Китае или Индии, например.

И разрушение хрупкой конструкции спроса и предложения. Все рискуют получить хаос на рынке, страшный сон, где условия будут диктовать не производители уникального продукта, а покупатели.

Надо ли это делать ради Трампа на его оставшиеся два года?

Сомнительно.

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