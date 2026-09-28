Солодуха начал подлизываться к Лукашенко после критики 11 28.09.2026, 8:47

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Александр Солодуха

Придворный певец попал в опалу из-за «гуся».

Певец Александр Солодуха рассказал в эфире телеканала «РТР-Беларусь», как Лукашенко в 1995 году спел вместе с ним его культовую песню «Чужая милая», пишет белорусская «Комсомолка».

«Вдруг неожиданно Александр Григорьевич говорит: «Саша, пой визитку», — вспоминает Солодуха, уточняя, что речь шла о песне «Чужая милая».Александр Григорьевич встал, опёрся локтем на фортепиано, как оперный певец. Там — гробовая тишина. Члены правительства, артисты, поэты, композиторы. Я начал, припев Александр Григорьевич начал петь вместе со мной, — поделился воспоминаниями Солодуха. — Исполнили мы эту песню вместе, вернулись к столу, и Александр Григорьевич поднял бокал, сказал слова: «Теперь мне понятно, кто должен представлять нашу страну далеко за её пределами: за тебя, за твой голос, за твой талант».

Напомним, ранее Лукашенко показательно разозлился на рекламу игорного бизнеса, который годами благополучно существовал и процветал в стране при полном попустительстве властей. Диктатор раскритиковал и рекламу с Солодухой, который предлагал «крутить гуся».

«Что творится в стране: у нас все гуся этого крутят. Обратите внимание, серьезно этим займитесь», — поручил он.

Фраза «крути гуся» стала известной благодаря букмекерской компании «Макслайн», в которой снялся певец.

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