В Беларуси ввели изменения по сбору денег на лечение 3 28.09.2026, 9:01

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Оно коснется блогеров.

В Беларуси блогеры больше не смогут самостоятельно собирать деньги на лечение других людей: им разрешено только рассказывать о таких сборах и жертвовать собственные средства. Это одно из изменений, предусмотренных указом № 304 о благотворительности в сфере здравоохранения, сообщает телеканал ОНТ.

По новым правилам благотворительный счет может открыть сам нуждающийся в медпомощи или его близкий родственник. На одного человека допускается только один такой счет.

Сборы также вправе организовывать фонды, учреждения и общественные объединения. Блогеры могут лишь информационно поддержать акцию, например разместить публикацию или призыв о помощи. Принимать деньги на свои счета, чтобы потом передать семье, им нельзя.

Устанавливать ящики для сбора наличных теперь могут только общественные объединения и фонды.

Министр юстиции Евгений Коваленко рассказал, что сбор средств через мобильных операторов сохраняется. Для этого человеку достаточно один раз передать оператору нужные данные.

«Дальше оператор будет ежедневно перечислять поступившие средства на благотворительный счет гражданина. Это происходит автоматически, без подачи каких-либо заявок и без дополнительных обращений к сотовому оператору», — заявил Коваленко.

Исполнительная директорка благотворительного фонда «Прикосновение к жизни» Елена Мединская пояснила, на что можно тратить собранные деньги: на лечение, реабилитацию, лекарства, специализированное питание, а также на проезд и проживание, связанные с лечением.

«Главное, что закон определил: сборы должны вестись только на медицинскую помощь. То есть на реабилитацию, лечение, покупку лекарств или специализированного питания. Можно оплачивать проезд и проживание, например, во время реабилитации», — отметила она.

Если собрали больше необходимого, оставить излишек себе будет нельзя: остаток нужно перечислить на другие действующие благотворительные счета.

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