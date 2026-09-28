Украинский дрон подбил 42-тонную российскую САУ

Украинский дрон подбил 42-тонную российскую САУ3
- 28.09.2026, 9:24
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Оккупанты замаскировали орудие, но это не помогло.
Операторы батальона беспилотных систем «Гатило» 3-й Железной бригады ВСУ обнаружили и поразили российскую самоходную гаубицу 2С19 «Мста-С» на Великобурлукском направлении в Харьковской области, сообщает «Цензор.нет».
Оккупанты пытались скрыть 42-тонную самоходную артиллерийскую установку в лесных зарослях.
После обнаружения вражеской позиции операторы направили на цель FPV-дрон и нанесли точный удар по артиллерийской установке.
В результате попадания российская САУ 2С19 «Мста-С» получила серьезные повреждения.
Стоимость установки – до 6 миллионов долларов.