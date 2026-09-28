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Украинский дрон подбил 42-тонную российскую САУ

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  • 28.09.2026, 9:24
  • 3,032
Украинский дрон подбил 42-тонную российскую САУ
Иллюстративное фото

Оккупанты замаскировали орудие, но это не помогло.

Операторы батальона беспилотных систем «Гатило» 3-й Железной бригады ВСУ обнаружили и поразили российскую самоходную гаубицу 2С19 «Мста-С» на Великобурлукском направлении в Харьковской области, сообщает «Цензор.нет».

Оккупанты пытались скрыть 42-тонную самоходную артиллерийскую установку в лесных зарослях.

После обнаружения вражеской позиции операторы направили на цель FPV-дрон и нанесли точный удар по артиллерийской установке.

В результате попадания российская САУ 2С19 «Мста-С» получила серьезные повреждения.

Стоимость установки – до 6 миллионов долларов.

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