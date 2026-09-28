Украинский дрон подбил 42-тонную российскую САУ 3 28.09.2026, 9:24

3,032

Иллюстративное фото

Оккупанты замаскировали орудие, но это не помогло.

Операторы батальона беспилотных систем «Гатило» 3-й Железной бригады ВСУ обнаружили и поразили российскую самоходную гаубицу 2С19 «Мста-С» на Великобурлукском направлении в Харьковской области, сообщает «Цензор.нет».

Оккупанты пытались скрыть 42-тонную самоходную артиллерийскую установку в лесных зарослях.

После обнаружения вражеской позиции операторы направили на цель FPV-дрон и нанесли точный удар по артиллерийской установке.

В результате попадания российская САУ 2С19 «Мста-С» получила серьезные повреждения.

Стоимость установки – до 6 миллионов долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com