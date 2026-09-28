Ученые узнали удивительный факт о жизни слонов 2 28.09.2026, 9:32

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Ученые установили трекеры в хоботы слонов и узнали, сколько они спят.

Представьте трехтонного слона, стоящего абсолютно неподвижно в тиковом лесу в три часа ночи: хобот безвольно свисает, глаза закрыты. Так выглядит сон слона, и заканчивается он быстрее полнометражного фильма.

Две слонихи-матриархи в национальном парке Чобе в Ботсване носили трекеры, и за 35 дней зафиксировали меньше сна, чем любое млекопитающее из когда-либо изученных, пишет Science Blog.

Хобот слона содержит около 113 кг мышц. Пол Мангер из Университета Витватерсранда привел эту цифру, объясняя, почему имплант размером с наручные часы остается там незамеченным. Вся эта мышечная масса непрерывно нюхает, машет, обдирает кору, проверяет ветер и надоедает детенышам – практически без остановки. Когда она замирает, происходит что-то необычное.

Надин Гравет, Мангер и их коллеги решили эту задачу с помощью актиграфа – регистратора движений, который в клиниках сна крепят на запястье человека, – вживив его под кожу хобота каждой слонихи примерно в 150 сантиметрах от кончика. Каждая матриарх также носила ошейник с GPS и гироскопом, позволявший отличить стояние от лежания.

Пять и более минут полной неподвижности хобота засчитывались как предполагаемый сон.

За период наблюдений обе особи в среднем спали два часа в сутки – этот вывод был опубликован в журнале PLOS ONE в 2017 году. Одна матриарх набирала 2,3 часа, тогда как другая, кормившая детеныша младше года, – 1,8 часа.

У слонов в неволе, в зоопарках и цирках, ранее фиксировали от трех до почти семи часов сна – примерно то, что и предсказывают одни только размеры тела.

Почти ничего из этого не приходило одним куском. Сон наступал примерно пятью отдельными эпизодами: один основной эпизод продолжительностью около часа, плюс разбросанные вокруг него короткие.

Почти весь сон приходился на промежуток между 2 и 6 часами утра, и оба животных просыпались до восхода солнца каждый раз, когда спали.

Восход солнца оказался не тем, на что стоило смотреть. Температура и влажность, объединенные в единый показатель под названием температура влажного шарика по глобусу, предсказывали время пробуждения намного лучше, чем свет, объясняя около 94% отклонений.

Пара также каждую ночь выбирала новое место для сна, ни разу не вернувшись на старое место ночёвки.

Дикие животные обычно спят меньше, чем содержащиеся в неволе. Трехпалые ленивцы, оснащённые портативными регистраторами мозговой активности в панамском тропическом лесу, спали 9,63 часа в день – более чем на шесть часов меньше показателя в неволе, согласно работе, опубликованной в журнале Biology Letters группой Нильса Раттенборга из Института орнитологии имени Макса Планка.

Два часа – все же исключительный случай. Ни одно млекопитающее из измеренных на сегодня не спит меньше.

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