Циркачи из Танзании устроили перфоманс в центре Минска 1 28.09.2026, 9:58

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Артисты приехали в Минск на гастроли и устроили выступление прямо на улице.

На Немиге заметили профессиональных циркачей из Танзании. Артисты приехали в столицу Беларуси на гастроли и устроили выступление прямо на улице.

Видео опубликовала минчанка marina_kele79 в Threads.

«В Минске как раз фестиваль цирков мира. Скорее всего, ребята оттуда. Отдыхают так своеобразно. Видел похожих на Зыбицкой сегодня-на велодорожке мимо пролетал.Но на голове не стояли», - рассказал один из комментаторов.

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