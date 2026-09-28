Циркачи из Танзании устроили перфоманс в центре Минска

Циркачи из Танзании устроили перфоманс в центре Минска1
- 28.09.2026, 9:58
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Артисты приехали в Минск на гастроли и устроили выступление прямо на улице.
На Немиге заметили профессиональных циркачей из Танзании. Артисты приехали в столицу Беларуси на гастроли и устроили выступление прямо на улице.
Видео опубликовала минчанка marina_kele79 в Threads.
«В Минске как раз фестиваль цирков мира. Скорее всего, ребята оттуда. Отдыхают так своеобразно. Видел похожих на Зыбицкой сегодня-на велодорожке мимо пролетал.Но на голове не стояли», - рассказал один из комментаторов.
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