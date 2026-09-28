закрыть
28 сентября 2026, понедельник, 21:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Циркачи из Танзании устроили перфоманс в центре Минска

1
  • 28.09.2026, 9:58
  • 2,630
Циркачи из Танзании устроили перфоманс в центре Минска

Артисты приехали в Минск на гастроли и устроили выступление прямо на улице.

На Немиге заметили профессиональных циркачей из Танзании. Артисты приехали в столицу Беларуси на гастроли и устроили выступление прямо на улице.

Видео опубликовала минчанка marina_kele79 в Threads.

«В Минске как раз фестиваль цирков мира. Скорее всего, ребята оттуда. Отдыхают так своеобразно. Видел похожих на Зыбицкой сегодня-на велодорожке мимо пролетал.Но на голове не стояли», - рассказал один из комментаторов.

Посмотреть в Threads

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров