Кая Каллас призвала страны ЕС передать Украине ракеты Patriot 1 28.09.2026, 10:21

Министры обороны сегодня обсудят эту возможность.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в понедельник, 28 сентября, министры обороны ЕС обсудят возможность передачи Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot из своих арсеналов, пишет «Украинская правда».

«Украина остро нуждается в противовоздушной обороне. Мы вновь обращаемся с этим призывом к тем, у кого они есть на складах… Они могут передать их Украине, чтобы ракеты Patriot, которые будут производиться впоследствии, пополнили их запасы», - сказала она.

Каллас в кулуарах заседания Совета ЕС на уровне министров обороны напомнила, что Европейский фонд мира также наконец разблокирован — и ещё 1 млрд евро будет направлено на совместные закупки оружия для Украины.

Перед этим сообщаось о возможности того, что определенное из государств-членов ЕС или несколько государств передаст Украине уже имеющиеся у нее перехватчики для Patriot, а Украина использует средства из 90-миллиардного кредита на заказ такого же количества ракет для этого государства у производителя в США. По данным СМИ такими государствами могут стать Испания или Греция.

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