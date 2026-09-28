В Кремле переполошились из-за доступа Украины к Starlink для ударов по России 4 28.09.2026, 11:02

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Иллюстративное фото: Shutterstock

Слово взял Песков.

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков назвал потенциальное предоставление спутниковых систем Starlink для ударов вглубь России «пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом».

Об этом спикер Кремля сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Говоря об отношениях между РФ и США, Песков признал, что они по-прежнему находятся «мягко говоря, не в лучшей форме».

В интервью Reuters, опубликованном 25 сентября, президент Финляндии Александр Стубб призвал владельца SpaceX Илона Маска расширить покрытие спутниковой связи Starlink для Украины, в частности на территории, где расположены российские пусковые установки баллистических ракет.

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