В Кремле переполошились из-за доступа Украины к Starlink для ударов по России4
- 28.09.2026, 11:02
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Слово взял Песков.
Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков назвал потенциальное предоставление спутниковых систем Starlink для ударов вглубь России «пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом».
Об этом спикер Кремля сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.
Говоря об отношениях между РФ и США, Песков признал, что они по-прежнему находятся «мягко говоря, не в лучшей форме».
В интервью Reuters, опубликованном 25 сентября, президент Финляндии Александр Стубб призвал владельца SpaceX Илона Маска расширить покрытие спутниковой связи Starlink для Украины, в частности на территории, где расположены российские пусковые установки баллистических ракет.