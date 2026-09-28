закрыть
28 сентября 2026, понедельник, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кремле переполошились из-за доступа Украины к Starlink для ударов по России

4
  • 28.09.2026, 11:02
  • 5,524
В Кремле переполошились из-за доступа Украины к Starlink для ударов по России
Иллюстративное фото: Shutterstock

Слово взял Песков.

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков назвал потенциальное предоставление спутниковых систем Starlink для ударов вглубь России «пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом».

Об этом спикер Кремля сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Говоря об отношениях между РФ и США, Песков признал, что они по-прежнему находятся «мягко говоря, не в лучшей форме».

В интервью Reuters, опубликованном 25 сентября, президент Финляндии Александр Стубб призвал владельца SpaceX Илона Маска расширить покрытие спутниковой связи Starlink для Украины, в частности на территории, где расположены российские пусковые установки баллистических ракет.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров