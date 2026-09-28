Лидер лояльной Кремлю партии выдал неудобную правду о ситуации в РФ 28.09.2026, 11:18

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Сергей Миронов

Фото: ТАСС

Война пришла в страну.

Партия «Справедливая Россия» с трудом попала в Госдуму по итогам прошедших так называемых выборов, поскольку россияне перестали верить, что на власть можно повлиять, заявил лидер политической организации Сергей Миронов. «Значительная часть наших сторонников не пришла на участки на фоне разного рода негатива, связанного с объективными трудностями, вызванными СВО (нехватка бензина и т. п.). Это люди, понимающие необходимость корректировки социального курса власти, но они решили, что бесполезно идти на выборы. Это серьезная проблема», — отметил Миронов в письменном интервью РБК.

Сам 73-летний Миронов пропал из публичного поля в 20-х числах августа. Позже его соратники сообщили, что он получил «небольшую травму» в поездке по Алтайскому краю и проходит лечение. При этом источники «Верстки» в партии, Госдуме и АП говорили о повреждении шейных позвонков и «тяжелом состоянии» Миронова, утверждая, что его «даже подключали к ИВЛ».

По итогам так называемых выборов 18–20 сентября «Единая Россия» получила 349 из 450 мест в Госдуме. На втором месте — КПРФ с 37 местами, затем идут ЛДПР (23) и «Новые люди» (19). «Справедливой России» досталось 17 мест, а еще одно дали «Родине». Также в Госдуме будет четыре самовыдвиженца.

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