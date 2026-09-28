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Cтало известно, к чьим советам прибегает Путин

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  • 28.09.2026, 11:59
  • 7,184
Cтало известно, к чьим советам прибегает Путин
Фото: Getty Images

Глава Кремля вовсе не «великий стратег».

Расчеты Путина строятся не на том, что он «великий стратег», а на словах мистиков и старцев. Об этом рассказал бывший глава Главного управления разведки Минобороны Украины Валерий Кондратюк в интервью Татьяне Даниленко, которое «Украинская правда» опубликовала на YouTube 26 сентября.

«У нас была Вероника Фэншуй. Точно так же и в российских этих делах: там тоже много таких людей и старцев. Тот же бывший министр обороны [России Сергей Шойгу] возил его [Путина] по всем этим местам», — заявил генерал.

По словам Кондратюка, такие люди, как Путин, сами по себе слабы. Он отметил, что во время службы в КГБ будущий глава Кремля не проявлял ни организаторских, ни оперативных способностей.

Генерал также напомнил, что Путин ошибочно рассчитывал быстро захватить Украину и сменить власть в Киеве. Нынешняя уверенность российского президента, по его мнению, объясняется тем, что он продолжает получать заверения о перспективах войны.

«Его вера сегодня основана на том, что ему говорят: „Ты только продержись, и все будет хорошо"», — добавил Кондратюк.

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