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Украинские дроны уничтожили три танка РФ в глубоком тылу

  • 28.09.2026, 12:21
  • 1,416
Украинские дроны уничтожили три танка РФ в глубоком тылу

Оккупанты спрятали технику в 65 километрах от фронта.

Операторы ударных беспилотников Lasar’s Group Национальной гвардии Украины провели операцию в глубоком тылу противника и за один вылет уничтожили три российских танка. Оккупанты пытались спрятать бронетехнику примерно в 65 километрах от линии боевого столкновения.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», три танка противника были обнаружены на Александровском направлении. Россияне отвели технику далеко от передовой, закопали ее в землю и устроили укрытия, рассчитывая скрыть ее от украинской разведки.

Информацию о скоплении бронетехники аналитики Lasar’s Group получили от аэроразведки смежных подразделений. После уточнения координат целей был запланирован вылет ударных беспилотников.

На обнародованном видео показаны три обнаруженные цели, а далее - ночная фаза операции. Ударные аппараты работают в глубоком тылу РФ, находят замаскированную технику и последовательно атакуют её. Моменты поражения и результаты ударов контролируются с воздуха.

По данным Lasar’s Group, в результате операции все три российских танка были уничтожены еще до того, как противник успел применить их в бою.

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