Назначены новые главы МАРТ и Госстандарта

Назначены новые главы МАРТ и Госстандарта1
- 28.09.2026, 12:24
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Также Лукашенко сменил ряд чиновников регионального уровня.
Лукашенко 28 сентября провел кадровые перестановки: в списке на назначения и согласования было 29 человек. В частности, заместителем главы Администрации стал начальник Генштаба Павел Муравейко. Новых руководителей получили также МАРТ и Госстандарт.
Начальником Генштаба и первым замминистра обороны вместо Муравейко назначен Владимир Белый.
Министром антимонопольного регулирования и торговли стал Александр Яковчиц, ранее работавший заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия. Его первой заместительницей будет Татьяна Шевцова. Первым заместителем министра информации назначен Денис Езерский, а первым заместителем министра культуры — Александр Сидоренко.
В Минприроды первым заместителем министра станет Алексей Стасюкевич, заместителем — Алексей Глаз. Секретариат Совета Республики возглавит Сергей Шкребтий.
Председателем Госстандарта назначен Дмитрий Баско, прежде первый заместитель председателя Комитета госконтроля. На его место пришел Виктор Селицкий.
Уполномоченным по делам религий и национальностей стал Олег Дьяченко, до этого заместитель председателя постоянной комиссии так называемой палаты представителей по международным делам. Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ) возглавил Андрей Кунцевич.
Послом Беларуси в Сирии по совместительству и в Иордании назначен Ярослав Черкасский. Согласованы и кандидатуры трех генконсулов: Дмитрий Харитончик поедет в Казань, Игорь Болотов — в Новосибирск, Александр Шалимов — в китайский Чунцин.
Генеральным директором ОАО «Белвторчермет» (Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов) стал Сергей Гунько.
Лукашенко также согласовал назначение десяти новых руководителей районов и районных администраций:
Городокский райисполком возглавит Ирина Дубовец;
Толочинский — Виталий Карталевский;
Клецкий — Дмитрий Сосинович;
Копыльский — Иван Домашевич;
Любанский — Жанна Алишевич;
Слуцкий — Виталий Платун;
Стародорожский — Александр Протащик;
Климовичский — Александр Анженко.
Управляющим делами Минского облисполкома назначен Александр Логвин. В Минске администрацию Партизанского района возглавит Николай Строк, Первомайского — Александр Драгун.