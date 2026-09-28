Назначены новые главы МАРТ и Госстандарта 1 28.09.2026, 12:24

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Также Лукашенко сменил ряд чиновников регионального уровня.

Лукашенко 28 сентября провел кадровые перестановки: в списке на назначения и согласования было 29 человек. В частности, заместителем главы Администрации стал начальник Генштаба Павел Муравейко. Новых руководителей получили также МАРТ и Госстандарт.

Начальником Генштаба и первым замминистра обороны вместо Муравейко назначен Владимир Белый.

Министром антимонопольного регулирования и торговли стал Александр Яковчиц, ранее работавший заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия. Его первой заместительницей будет Татьяна Шевцова. Первым заместителем министра информации назначен Денис Езерский, а первым заместителем министра культуры — Александр Сидоренко.

В Минприроды первым заместителем министра станет Алексей Стасюкевич, заместителем — Алексей Глаз. Секретариат Совета Республики возглавит Сергей Шкребтий.

Председателем Госстандарта назначен Дмитрий Баско, прежде первый заместитель председателя Комитета госконтроля. На его место пришел Виктор Селицкий.

Уполномоченным по делам религий и национальностей стал Олег Дьяченко, до этого заместитель председателя постоянной комиссии так называемой палаты представителей по международным делам. Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ) возглавил Андрей Кунцевич.

Послом Беларуси в Сирии по совместительству и в Иордании назначен Ярослав Черкасский. Согласованы и кандидатуры трех генконсулов: Дмитрий Харитончик поедет в Казань, Игорь Болотов — в Новосибирск, Александр Шалимов — в китайский Чунцин.

Генеральным директором ОАО «Белвторчермет» (Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов) стал Сергей Гунько.

Лукашенко также согласовал назначение десяти новых руководителей районов и районных администраций:

Городокский райисполком возглавит Ирина Дубовец;

Толочинский — Виталий Карталевский;

Клецкий — Дмитрий Сосинович;

Копыльский — Иван Домашевич;

Любанский — Жанна Алишевич;

Слуцкий — Виталий Платун;

Стародорожский — Александр Протащик;

Климовичский — Александр Анженко.

Управляющим делами Минского облисполкома назначен Александр Логвин. В Минске администрацию Партизанского района возглавит Николай Строк, Первомайского — Александр Драгун.

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