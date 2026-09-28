В Минске квартирант устроил переполох в съемной квартире 6 28.09.2026, 12:54

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иллюстративное фото

История закончилась кражей, пожаром и уголовным делом.

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего ранее не судимого жителя Молодечненского района. Всего за один день мужчина успел так накуролесить, что разгребать последствия ему (и его арендодателю) придется не один месяц. Подробности рассказывает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.

Известно, что главный герой этой истории много лет состоит на учете у врача-психиатра в связи с имеющимся у него заболеванием, неоднократно проходил лечение в РНПЦ психического здоровья.

В Минске около года он снимал комнату в двушке на ул. Кальварийской.

В июне 2026 года у него случилось очередное обострение — в такие периоды мужчине категорически нельзя употреблять алкоголь. Квартирант знал об этом, но все равно отправился выпивать в бары на Зыбицкой.

Утром он вызвал такси, чтобы поехать домой. По пути вдруг понял, что больше не хочет жить в съемной комнате, и попросил девушку-водителя подождать, пока он соберет вещи. Та согласилась.

Упаковав имущество и загрузив в такси, мужчина вернулся в квартиру: решил украсть некоторые вещи хозяина и его сына, который проживал во второй комнате. Среди них были монитор, ноутбук, клавиатура, компьютерная мышь, электронные часы, одежда, документы, а также деньги: $2600, €100, 105 рублей, 800 армянских драмов, 100 тайских бат. Общая сумма похищенного составила 10 647,21 рубля.

Далее с помощью двух зажигалок мужчина поджег картонную коробку от самоката и поставил ее на матрас, после чего сел в такси и попросил водителя отвезти его к матери в Молодечненский район.

По пути пассажир стал вести себя странно. Ему, к слову, вскоре позвонили сотрудники МЧС, которым он солгал, что был в квартире на Кальварийской несколько дней назад. Также мужчина разбил о колено свой смартфон, сказав, что тот ему больше не нужен. По прибытии под Молодечно выяснилось, что ему нечем оплатить поездку. Водитель догадалась, что клиент мог совершить что-то противозаконное. Она сказала его матери не разбирать привезенные вещи, а сама под предлогом того, что отвезет мужчину на работу, доставила его во Фрунзенское РУВД.

Увидев возгорание в квартире, соседи вызвали спасателей. В результате противоправных действий злоумышленника оказались повреждены напольное покрытие, окно, подоконник, отделка стен, двери, проводка, матрасы, подушка, компьютерный стул, светильники на общую сумму 10 179 рублей.

— Гражданин холост, детей не имеет, трудоустроен рабочим в частной компании, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — рассказал заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун. — Его действия квалифицированы как умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в крупном размере, и тайное похищение имущества (кража), то есть он совершил общественно опасные деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 218 УК и ч. 1 ст. 205 УК.

Согласно заключению эксперта, обвиняемый нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением. В период времени, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, по своему психическому состоянию он не мог осознавать фактически характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

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