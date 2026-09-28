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Мадонна и Тейлор Свифт забрали главные награды MTV

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  • 28.09.2026, 13:01
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Мадонна и Тейлор Свифт забрали главные награды MTV
Мадонна и Тейлор Свифт

Церемония в Лос-Анджелесе вновь прошла под заметным влиянием женщин.

Мадонна и Тейлор Свифт стали главными звездами церемонии MTV Video Music Awards 2026. Во время телевизионной трансляции они получили четыре из шести основных наград вечера, пишет The Guardain (перевод — сайт Charter97.org).

68-летняя Мадонна вошла в церемонию с 13 номинациями и в итоге выиграла семь наград. Три из них были вручены во время шоу — за лучшую коллаборацию с Сабриной Карпентер, лучшее танцевальное видео и звание артиста года.

Певица также впервые за 23 года выступила на VMA. «Большинство из вас, наверное, еще не родились, когда я выступала на самых первых VMA 43 года назад», — сказала Мадонна, принимая награду.

Тейлор Свифт получила три приза, включая главный — за видео года для «The Fate of Ophelia». Также она стала первой обладательницей новой награды «Artist Director» за вклад в создание музыкальных клипов.

Свифт посвятила победу Долли Партон, умершей в прошлом месяце. «Мы все были очень счастливы, что какое-то время жили на одной планете с Долли Партон», — сказала певица.

Церемония в Лос-Анджелесе вновь прошла под заметным влиянием женщин. K-pop-звезда Лиса получила награду за лучшее поп-видео, а британская певица Сиенна Спиро победила в категории лучшего нового артиста.

Почетную «Video Vanguard Award» вручили Nirvana за влияние их музыкальных клипов на культуру.

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