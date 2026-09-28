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В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов

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  • 28.09.2026, 12:44
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В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов

Долги компании превышают стоимость ее активов.

ООО «Идея дома», которое развивало сеть региональных складов-магазинов «БУДНИ», банкротится. Информация об этом есть в Едином государственном реестре сведений о банкротстве, сообщает Office Life.

Конкурсное производство было возбуждено с 10 сентября. Требования кредиторов принимают до 21 ноября.

К слову, компания находилась в ликвидации с декабря 2025-го.

Как следует из документов, ее кредиторская задолженность превышает 756 тыс. рублей, а задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам — 253 тыс. При этом активы компании оценивают в 683 539,69 рубля, но из них более 235 тыс. — «дебиторка».

«Идея дома» специализировалась на утеплителях, кровле и фасадных материалах. Склады-магазины бренда работали в Витебске, Мозыре, Полоцке, Орше, Светлогорске, Лиде, Хатежино и Боровлянах. Кроме того, у компании был отдел оптовых продаж в Минске и интернет-магазин строительных материалов. Соцсети бренда не обновляются больше года.

Весной и летом стройматериалы на десятки тысяч рублей, а также имущество компании трижды выставляли на аукцион, но победитель торгов не был определен.

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