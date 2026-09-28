Дроны ударили по ЖД в Брянской области у границы с Беларусью 3 28.09.2026, 12:26

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

Поезда в Минск идут в обход через Смоленск и Оршу.

Беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру в трех районах российской Брянщины, сообщил утром 28 сентября руководитель областной администрации Егор Ковальчук. На этом фоне Беларусская железная дорога проинформировала об изменении маршрута поезда из Анапы, который должен был идти через Брянщину и Гомель.

На Брянщине был атакован железнодорожный перегон Дятьково-Людиново, где обрушилась часть моста и 10 вагонов сошли с рельсов. Кроме того, в Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Повреждены пути и в Навлинском районе, рассказал Ковальчук.

Приблизительные места атак железной дороги на Брянщине

Источник: t.me/flagshtok

Через станцию Унеча проходит маршрут поезда № 489 Анапа-Минск. Как сообщили в БелЖД со ссылкой на РЖД, его маршрут и время прибытия изменятся «по техническим причинам».

Выехавший 26 сентября состав пустят через Смоленск и Оршу, хотя поезд должен был после российской Унечи пройти через Добруш и Гомель. В итоге вместо прибытия в Минск в 17.10 28 сентября он приедет в 16.02.

Для доставки пассажиров дополнительно назначили поезд № 692 Минск-Гомель, который отправится в 17.06. А № 691 Гомель-Минск отправится в 12.53 и повезет тех, кто купил билеты на состав, который должен был ехать через Гомельщину.

«Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении БелЖД.

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