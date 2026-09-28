ВСУ взяли в плен оккупанта-аргентинца

ВСУ взяли в плен оккупанта-аргентинца6
- 28.09.2026, 13:34
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Наемник воевал под Лиманом.
В украинском плену оказался гражданин Аргентины. Ибрахим Роберто Ямиль, 37-летний отец двоих детей, был завербован Россией через рекламу «высокооплачиваемой работы» в Facebook. Подробности его истории рассказал проект «Хочу жить».
В апреле 2026 года Ямиль листал ленту Facebook и откликнулся на объявление, после чего его добавили в WhatsApp-группу для наемников из Латинской Америки. Загранпаспорта у него не было, но вербовщик быстро оформил документы, визу и билеты. Через Рим и Стамбул аргентинец 11 апреля прилетел в Москву, а затем вместе с колумбийцами отправился на полигон в Воронежской области.
В мае его отправили на Лиманское направление рядовым в 272-й мотострелковый полк. Иностранных наемников российская армия использует как «штурмовое мясо». 6 июля Ямиль был ранен и три недели провел в госпитале. Недолеченного бойца перевели в «калеч-взвод» 347-го МСП, а в середине августа он сдался в плен.
По данным «Хочу жить», за подписание контракта аргентинцу заплатили 10 тысяч долларов. Сейчас он находится в лагере для военнопленных вместе с наемниками из 55 стран и надеется на обмен, но, по его словам, России «на иностранцев наплевать».