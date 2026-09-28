В Минске саботируют решение Лукашенко 4 28.09.2026, 13:51

2,784

фото: gazetaby.com

После его разноса город все еще завешан баннерами онлайн-казино.

Минчане делятся, что город по-прежнему увешан рекламой казино, пишет «Саліларнасць».

Напомним, в первой половине сентября Лукашенко потребовал разобраться с рекламой игорного бизнеса и выяснить, почему в стране «все гуся этого крутят».

Уже через неделю чиновниками официально было озвучено, что в Беларуси предлагается полностью запретить рекламу игорных заведений онлайн, в наружной рекламе – исключения предусмотрены только для вывесок.

Подобную рекламу запретят размещать на транспорте и в его салонах, на остановках, ЖД и автовокзалах, в многоквартирных домах, ТЦ и т.д.

Пока же, как делятся минчане, Минск по-прежнему пестрит рекламой казино.

«Гуси, российские актеры и спортсмены, рекламирующие онлайн-казино. Аж рябит в глазах. Вот, к примеру, свеженький гусь на Немиге», – делится читательница «Саліларнасці».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com