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В Минске саботируют решение Лукашенко

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  • 28.09.2026, 13:51
  • 2,784
В Минске саботируют решение Лукашенко
фото: gazetaby.com

После его разноса город все еще завешан баннерами онлайн-казино.

Минчане делятся, что город по-прежнему увешан рекламой казино, пишет «Саліларнасць».

Напомним, в первой половине сентября Лукашенко потребовал разобраться с рекламой игорного бизнеса и выяснить, почему в стране «все гуся этого крутят».

Уже через неделю чиновниками официально было озвучено, что в Беларуси предлагается полностью запретить рекламу игорных заведений онлайн, в наружной рекламе – исключения предусмотрены только для вывесок.

Подобную рекламу запретят размещать на транспорте и в его салонах, на остановках, ЖД и автовокзалах, в многоквартирных домах, ТЦ и т.д.

Пока же, как делятся минчане, Минск по-прежнему пестрит рекламой казино.

«Гуси, российские актеры и спортсмены, рекламирующие онлайн-казино. Аж рябит в глазах. Вот, к примеру, свеженький гусь на Немиге», – делится читательница «Саліларнасці».

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