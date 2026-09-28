В Минске саботируют решение Лукашенко

В Минске саботируют решение Лукашенко4
- 28.09.2026, 13:51
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После его разноса город все еще завешан баннерами онлайн-казино.
Минчане делятся, что город по-прежнему увешан рекламой казино, пишет «Саліларнасць».
Напомним, в первой половине сентября Лукашенко потребовал разобраться с рекламой игорного бизнеса и выяснить, почему в стране «все гуся этого крутят».
Уже через неделю чиновниками официально было озвучено, что в Беларуси предлагается полностью запретить рекламу игорных заведений онлайн, в наружной рекламе – исключения предусмотрены только для вывесок.
Подобную рекламу запретят размещать на транспорте и в его салонах, на остановках, ЖД и автовокзалах, в многоквартирных домах, ТЦ и т.д.
Пока же, как делятся минчане, Минск по-прежнему пестрит рекламой казино.
«Гуси, российские актеры и спортсмены, рекламирующие онлайн-казино. Аж рябит в глазах. Вот, к примеру, свеженький гусь на Немиге», – делится читательница «Саліларнасці».