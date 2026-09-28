Nissan запустили на масле от фритюра

Nissan запустили на масле от фритюра4
- 28.09.2026, 14:13
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Старый Terrano показал неожиданный результат.
Старый Nissan Terrano показал неожиданный результат в эксперименте с альтернативным топливом. Российская мастерская Garage 54 проверила, сможет ли дизельный внедорожник нормально работать на обычном и отработанном подсолнечном масле, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Сначала Terrano заправили свежим подсолнечным маслом. Двигатель работал без серьезных проблем, после чего экспериментаторы решили использовать еще более дешевый вариант — масло, на котором раньше жарили картофель фри и курицу.
На следующий день возникла проблема, из-за холода масло загустело, и двигатель с трудом запустился. После прогрева свечей накаливания внедорожник снова отправился на испытания.
Разница между дизелем и отработанным маслом оказалась небольшой. В разгоне от 0 до 80 км/ч версия на дизельном топливе показала результат 24,08 секунды и опередила альтернативу примерно на 0,3 секунды.
Затем сравнили расход. На одном литре дизеля Terrano проехал 10,7 км, а на использованном масле — 10 км. Таким образом, разница составила всего 700 метров.
Авторы эксперимента, однако, предупреждают, что такой способ подходит прежде всего старым дизельным моторам с механическим впрыском. Современные двигатели для подобного топлива не предназначены из-за его высокой вязкости.
Кроме того, постоянная езда на отработанном масле может ускорить износ топливного насоса и форсунок и привести к образованию нагара.