Россия идет на новый рекорд потерь в Украине 28.09.2026, 14:35

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Сентябрь — самый тяжелый месяц для армии Путина за всю войну.

Российская армия в сентябре может понести крупнейшие потери за весь 2026 год. По данным Генштаба ВСУ, к 28 сентября потери российских войск убитыми и ранеными достигли 41 420 человек. Если такой темп сохранится, месячный показатель может приблизиться к 46 тысячам, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Украинская сторона оценивает средние потери примерно в 1534 человека в сутки. При этом 27 сентября Генштаб сообщил о еще 2090 потерях, а общее число потерь российских военнослужащих с начала полномасштабной войны оценил в 1 531 060 человек. Эти цифры являются украинскими оценками и не подтверждены независимыми источниками.

На этом фоне Россия усилила воздушные удары по украинским городам. Последние атаки на Киев привели к жертвам и повреждению гражданской инфраструктуры. Reuters также сообщал, что новые реактивные дроны «Шахед» создают серьезные проблемы для украинской ПВО.

При этом заметного продвижения российских войск на фронте Москва добиться не смогла, пишет Express.

Украина одновременно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре. В последние дни сообщалось о попаданиях по нефтяным объектам в Краснодарском крае.

Президент США Дональд Трамп ранее призывал президента Украины Владимира Зеленского «не слишком усердствовать» с ударами по российским объектам, однако атаки продолжились.

Если сентябрьские показатели подтвердятся, месяц может стать одним из самых тяжелых для российской армии за весь ход войны.

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