Лукашенко забрал одиозного генерала Муравейко в свою администрацию

Лукашенко забрал одиозного генерала Муравейко в свою администрацию7
- 28.09.2026, 12:18
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Экс-глава Генштаба запомнился безумными заявлениями
Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы своей администрации. До этого он занимал пост начальника Генштаба — первого замминистра обороны.
На место Муравейко в Генштабе приходит Владимир Белый. Ранее он был заместителем министра обороны.
Экс-начальчник Генштаба Беларуси запомнился безумными заявлениями. В 2023 году Муравейко заявил, что Беларусь вправе «прорубить коридор» через Литву силой оружия в ответ на санкции. По его версии, Литва фактически запретила перемещать белорусские товары через границу, и это он назвал экономической агрессией.
В этом же году Муравейко грозился применить ядерное оружие.