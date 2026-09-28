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Лукашенко забрал одиозного генерала Муравейко в свою администрацию

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  • 28.09.2026, 12:18
  • 5,246
Лукашенко забрал одиозного генерала Муравейко в свою администрацию
Павел Муравейко

Экс-глава Генштаба запомнился безумными заявлениями

Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы своей администрации. До этого он занимал пост начальника Генштаба — первого замминистра обороны.

На место Муравейко в Генштабе приходит Владимир Белый. Ранее он был заместителем министра обороны.

Экс-начальчник Генштаба Беларуси запомнился безумными заявлениями. В 2023 году Муравейко заявил, что Беларусь вправе «прорубить коридор» через Литву силой оружия в ответ на санкции. По его версии, Литва фактически запретила перемещать белорусские товары через границу, и это он назвал экономической агрессией.

В этом же году Муравейко грозился применить ядерное оружие.

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