Новый глава Генштаба Беларуси призывал «прорубить коридор в Литву» 12 23.05.2024, 12:51

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Павел Муравейко

Что о нем известно.

Александр Лукашенко 23 мая назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого замминистр обороны. Им стал генерал-майор Павел Муравейко, ранее занимавший должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности, сообщает пресс-служба диктатора.

Муравейко известен тем, что призывал «прорубить коридор в Литву».

«Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг относится к экономической агрессии. С точки зрения банальной логики мы имеем все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия.

И в других бы условиях нас бы никто в мире не осудил, смею предположить. Но не в теперешних, когда на страну оказывается беспрецедентное давление со стороны Запада», – говорил тогдашний заместитель главы Совбеза Муравейко.

Родился Муравейко в Марьиной Горке. В 1992-м окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Потом поступил в минскую Военную академию, которую окончил в 2001-м. Также учился в Академии Генштаба РФ и окончил ее в 2008-м с золотой медалью.

20 июня 2013 года назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальником Главного оперативного управления Министерства обороны.

10 февраля 2022 года назначен первым заместителем государственного секретаря Совета Безопасности.