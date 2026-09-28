На границе Беларуси и Польши резко выросли очереди 28.09.2026, 11:52

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За выходные число машин на въезд увеличилось втрое.

За минувшие выходные очередь из машин на въезд в Польшу выросла втрое. Об этом 28 сентября сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Ситуация коснулась как грузового, так и легкового транспорта.

По данным ГПК, перед польскими пунктами пропуска скопилось 455 грузовиков.

Более 500 легковых автомобилей стоят перед пунктами пропуска Кузница Белостоцкая (Брузги), Тересполь (Брест) и Бобровники (Берестовица).

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